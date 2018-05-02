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Enerji hattı koptu vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul- Ankara- Konya istikametinde kopan enerji hattı sebebi ile vatandaşlar garda mahsur kaldı

Enerji hattı koptu vatandaşlar mahsur kaldı

İstanbul- Ankara- Konya istikametinde kopan enerji hattı sebebi ile vatandaşlar garda mahsur kaldı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:24
Enerji hattı koptu vatandaşlar mahsur kaldı
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Haber: Ceren ŞAHİN

İSTANBUL- Ankara- Konya istikametinde kopan enerji hattı sebebiyle İstanbul'dan kalkması planlanan Yüksek Hızlı Tren seferleri son anda iptal edildi. Detaylı bir açıklamanın yapılmadığı Yüksek Hızlı Tren İstasyon'unda biletlerini önceden almış vatandaşlar mağdur oldu. Kalkışı 7.30 olan İstanbul- Konya seferi az önce alınan bir bilgiye göre 10.20'de ancak kalkabildi. 

Garda sıcak gelişme: Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda, 8.40 ve 10.05 Ankara yolcuları otobüsler ile Gebze YHT İstasyonu'na gönderiliyor

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Son Güncelleme: 02.05.2018 08:40
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Hızlı TrenEnerji HattıKonyaİstanbul
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