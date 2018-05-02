Enerji hattı koptu vatandaşlar mahsur kaldı

Haber: Ceren ŞAHİN

İSTANBUL- Ankara- Konya istikametinde kopan enerji hattı sebebiyle İstanbul'dan kalkması planlanan Yüksek Hızlı Tren seferleri son anda iptal edildi. Detaylı bir açıklamanın yapılmadığı Yüksek Hızlı Tren İstasyon'unda biletlerini önceden almış vatandaşlar mağdur oldu. Kalkışı 7.30 olan İstanbul- Konya seferi az önce alınan bir bilgiye göre 10.20'de ancak kalkabildi.

Garda sıcak gelişme: Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda, 8.40 ve 10.05 Ankara yolcuları otobüsler ile Gebze YHT İstasyonu'na gönderiliyor