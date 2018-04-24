'En Teknik Sporcu' Gazipaşalı Zeynep

İSTANBUL'DA 100'e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada minikler kategorisinde Zeynep Şeyma Aslan en teknik sporcu seçilerek ilçenin gururu oldu. Hangar Spor Merkezi Antrenörü Mehmet Şükrü Acar, “20-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 9. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasına 2 sporcumuzla minikler kategorisinde katıldık. Sporcularımızdan Zeynep Şeyma Aslan, en teknik sporcu seçildi. 100’e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada ülkemizi temsilen katılan 4 sporcudan 2’si bizim sporcularımızdı ve turnuvada büyük başarı elde ettiler. Kahverengi kuşakta mücadele eden Zeynep Şeyma Aslan’ı, başarısından dolayı siyah kuşağa terfi ettirdik. Sporcularımızla birlikte farklı kategorilerde, yurt içi ve yurt dışında ilçemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Her 2 sporcumuzu da başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.
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