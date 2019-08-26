banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

En kritik isim her şeyi tek tek itiraf etti

Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanan Reşat Nazmi Oral'ın emniyette verdiği ifadesi ile yapılan tespitler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere devletin "kılcal damarlarına" nasıl sızdığını bir kez daha gözler önüne serdi

GÜNCEL 26.08.2019, 19:16 26.08.2019, 19:24 Enes Subaşı
En kritik isim her şeyi tek tek itiraf etti
banner404

FETÖ'nün, TSK bünyesine sızan mahrem yapılanması dahil sözde üst düzey  yöneticilerinden olan Usame- Metin kod adlı Reşat Nazmi Oral, gözaltına  alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine  konuldu.
Emniyet'te ve MİT'teki sorgularında 100’den fazla örgüt yöneticisi ve  üyesi ile bağlantıları hakkında bilgi aktaran Oral, 19 yılı mahrem yapılanmada  olmak üzere 36 yıl terör örgütüne nasıl hizmet ettiğini anlattı. Oral'ın sözde  "bölge temsilciliği" ve "ordu imamlığı" yaptığı dönemlerde TSK'ye 31 üst düzey  subayın örgüt üyesi olarak sızdığı, bunlardan 12'sinin 15 Temmuz'daki darbe  girişiminde etkin rol oynadıkları tespit edildi.
 
Kod adı Gülen tarafından verildi
 
Alınan ifadesi ile buna bağlı tespitlere göre, FETÖ bünyesinde sözde  "eğitim danışmanı", "Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi", "2. Ordu imamı" ve  "avukat yapılanması imamı" olarak görev yapan Oral, Gülen ile 1983'te katıldığı  bir okul gezisinde tanıştı ve örgüte dahil oldu.
 
Oral'a, örgüt içinde kullandığı "Usame-Metin" kod adı da elebaşı Gülen  tarafından verildi.
 
İstanbul Koşuyolu'ndaki bir evde örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü  1994'te Oral, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına götürüldü. Oral ifadesinde  Gülen'in dersanedeki askeri öğrencilere "nasılsınız, dersleriniz nasıl, namaz  kılıyor musunuz, sıkıntınız var mı?" gibi sorular sorduğunu anlattı.
 
Oral, hakimlik sınavını kazandığı 1996'da "İshak" kod adlı örgüt  yöneticisinin kendisine İzmir'de ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine stajını bu  ile aldırdı.  Oral, aynı dönemde örgüt içinde sözde "eğitim danışmanı" olarak  görev yürüten ve Anadolu'dan gelen mahrem yapı içindeki öğretmenlerle görüşmeleri  ayarlayan sözde yönetici "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile tanıştı.  Özdil, Oral'a, Anadolu'dan gelen ve askeri öğrencilerin takibini yapan kişileri  karşılama ve ilgili adreslere yönlendirme görevini verdi. Oral ifadesinde,  Mustafa Yeşil isimli örgüt yöneticisinin Hilmi Özdil'in üstü olarak faaliyet  yürüttüğünü beyan etti.
 
Birlikte avukatlık yaptığı Mustafa Çuhacı ile 1999'da askeri  öğrencilerle ilgilendiklerini, yine aynı dönemde sözde "Türkiye rehberlik  hizmetlerinden sorumlu" örgüt yöneticisi ile birlikte hareket eden Oral'a,  2004'ten itibaren Kara Kuvvetleri Sınıf Okulları, 2006'dan itibaren de Lojistik  Komutanlığı birlikleri bağlandı.
 
Görevi örgüt içi morali yüksek tutmak
 
Oral ifadesinde eşinin tayininden dolayı 2010'da Gaziantep'e  taşındıklarını ve örgüt içinde görevinin "2. Ordu Komutanlığı temsilciliği"ne  yükseltildiğini, çalışmış olduğu personelin moral ve motivasyonunu yüksek  tutmakla görevlendirildiğini, ayrıca bölgede ihtiyaç olması durumunda "sivil  bölge" ile koordinasyonu sağladığı bilgisini aktardı.
 
Mahrem yapı içerisinde sözde "bölge temsilcileri" ile Diyarbakır'da  iki ayda bir toplandıklarını belirten Oral, başkanlığını "Kozanlı Ömer" kod adlı  Özdil'in yaptığı toplantılara  "Bekir" kod adlı "emniyet bölge mahrem imamı",  "Salim-Osman" kod adlı "Hava Kuvvetleri bölge mahrem imamı", "Alper" kod adlı  "Jandarma bölge mahrem imamı", "Asım" kod adlı "adliye bölge mahrem imamı", ile  "Tuncay" kod adlı "mülkiye bölge mahrem imamı" gibi örgütün sözde yöneticilerinin  katıldığını anlattı.
 
Bu toplantılarda alınan kararların bölge yapılanmalarına aktarıldığını  söyleyen Oral ifadesinde ayrıca, sözde "Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması" ile  ilgilenen tüm bölge temsilcileri olarak 1-1,5 ayda bir İstanbul'da toplantı  yaptıklarını, bu toplantıların 3 yıl boyunca devam ettiğini söyledi.
 
Oral bu toplantılarda genellikle, istatistiksel veriler, örgüt içi  evlilikler, maddi durum, "ümitçiler"in yapıya kaç kişi kazandırdıkları,  askerlerin tayin durumları, operasyonel olarak kullanılan hatların sıklıkla  değiştirilmesi, kişisel hatlar ile operasyonel hatların aynı yerde  bulundurulmaması gibi konular konuşulduğunu paylaştı.
 
Kozanlı Ömer'de kartviziti çıkınca görevini devretti
 
Örgütün sözde yöneticisi "Kozanlı Ömer" kod adlı Özdil'in ABD'ye  girişi sırasında FBI tarafından yapılan üst aramasında, kendisine ait kartvizitin  bulunduğunu ve kolluk kuvvetlerinin bu konuda ABD ile yazışmalar yaptığını  anlatan Oral, örgütün talimatıyla sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilciliği"  ve  "2. Ordu imamlığı" görevlerini "Arif" kod adlı örgüt yöneticisine  devrettiğini ve avukatlık yapmaya devam ettiğini söyledi.
 
Oral, Ankara'ya geldiği 2014'ün Haziran ayında da örgüt içerisindeki  faaliyetlerini devam ettirdiğini, o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı  olan ve "general" seviyesinde örgüte yeni katılan "öğrenciler"le, başka illerde  görevli olsalar bile yüz yüze görüşmeler yaptığını anlattı.
 
3 kere ABD'ye gitti
 
Oral, aynı dönemde örgütün "Emir" kod adli "avukatlar imamı" ile  tanıştırıldığını ve örgütün avukat yapılanması içerisinde yönetici olarak  faaliyet yürütmeye başladığını ifadesinde belirtti.
 
Terör örgütü elebaşı Gülen ile görüşmek için 2005, 2009 ve 2011'de  ABD'ye gittiğini ifadesinde belirten Oral, gidiş-gelişlerin ücretinin ve diğer  masraflarının örgüt tarafından karşılandığını, seyahatlerinin hiçbirinde dijital  bir malzemeyi yanına almadığını, cep telefonlarını Türkiye’de bıraktığı bilgisini  paylaştı.
 
ABD'ye son gidişinde yanında ailesini de götürdüğünü söyleyen Oral,  örgütsel faaliyetleri esnasında, görüşmelerin kesinlikle kendi adına kayıtlı  hatlardan yapılmadığını, başkaları adına çıkarılmış operasyonel hatları  kullandıkların ve bu hatların genelde altında görev yapan müdürler tarafından  temin edildiğini ifade etti.
 
Oral, tedbir olarak kullandıkları şahsi hatlar ile operasyonel  hatların yan yana olmamasına dikkat ettiklerini, ilgilenilen askeri personel ile  yapılan görüşmede bir sonraki buluşmanın yeri ve zamanının kararlaştırdığını,  olağanüstü hallerde öğrencilerin büfe, ankesör ve sabit hatlardan aranarak  durumun iletildiğini ancak 2010'dan sonra bunun örgüt içi irtibat yöntemi olarak  kullanılmaya başladığını aktardı.
 
İfadesinde, 2011'de "Hacı Murat" kod adlı Ali Semerci sayesinde  örgütün gizli haberleşme programını kullanmaya başladığını anlatan Oral,  kendisine bağlı faaliyet yürüten müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin,  ilgilendikleri askeri personel hakkında topladığı bilgilerin de kendisine  iletildiğini söyledi.
 

#Emniyet ve Milli İstihbarat
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545