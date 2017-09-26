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En iyi fikirlerim, bulaşık yıkarken aklıma geliyor

Bingöl'deki 'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Özlem Zengin, "Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" dedi

En iyi fikirlerim, bulaşık yıkarken aklıma geliyor

Bingöl'deki 'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Özlem Zengin, "Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" dedi

26 Eylül 2017 Salı 17:44
En iyi fikirlerim, bulaşık yıkarken aklıma geliyor
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BİNGÖL Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 81 ilin kadın girişimcilerin katımıyla yapılan 'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Özlem Zengin, "Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" dedi.
'KADIN VE ERKEK, BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR'
Kongrenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmasa, kuşun uçması mümkün değildir" dedi.
'İYİ FİKİRLER HEP ZOR ZAMANLARDA GELİR'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı avukat Özlem Zengin ise, en iyi fikirlerin zor zamanlarda akıllara geldiğini belirterek, "Artık dünya pırıltılı bir şeyler arıyor. Orijinal bir fikir arıyor. Bu orijinal fikri bulmaya kadınlar bence çok yakın. Neden yakınlar? Kendi hayatımda hep gözlemlemişimdir. Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Vali Ali Mantı, 81 ilin kadın girişimcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsicilerinin katımıyla düzenlendi. STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Zengin
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