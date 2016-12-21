En iyi belediye projeleri ödüllendirildi

Haber: Alper KUTAY

AKDENİZ Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni, Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile 22 farklı belediyenin başkanı ve davetlilerin katıldığı ödül töreninde, proje yarışmasını kazanan belediyeler ödüllendirildi. Akdeniz Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2014 yılında aldıkları belediyeciler birliği bayrağını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi. Geleneksel hale dönüştürdükleri yarışmanın gayrı siyasi jüriler tarafından ödüllendirildiğine dikkat çeken Tütüncü, "Bölgemizdeki belediyelerin yapmış oldukları başarılı belediyecilik uygulamalarını böylesi güzel bir hizmet yarışını, heyecanlı bir unsur haline getirelim ve bir proje yarışmasıyla en iyi iş yapan belediyelerimizi ödüllendirelim, onları onurlandıralım istedik. Bunu yaparken şehrin ortak aklıyla birlikte düşünelim istedik. Bir adımı daha attık oda üniversitelerde ve ilimizdeki sivil toplum kuruşlarıyla, meslek odalarımızdan ve sivil toplum kuruluşundan jüriler olsun istedik. Yani gayri siyasi bir yarışmayı gerçekleştiriyor olmasının mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah 52 proje geçtiğimiz yıl 25'ti. Önümüzdeki yıl bu sayının artacağını düşünüyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyeler Birliği 2. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ödül törenine geçildi. 5 ayrı kategoride 22 belediyenin 52 projeyle katıldığı yarışmada 16 proje ödüllendirildi. Ödül alamayan belediyelere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından katılım belgesi takdim edilirken, yarışmada ödül alan belediyeler ise şunlar oldu: İyi yönetişim ve halkla ilişkiler çalışmaları kategorisinde birincilik ödülü Kepez Belediyesi "Dokumanın Ortak Akılla Halka Kazandırılması", İkincilik Ödülü - "Elmalı Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi", Üçüncülük Ödülü - Güneykent Belediyesi, "Yunus Emre Sevdalı Projeler", Altyapı çalışmaları kategorisinde Birincilik ödülü - Büyükkabaca Belediyesi, "Yenilenebilir Enerji Projesi (Güneş Panelli) İkincilik Ödülü - Muratpaşa Belediyesi, "Patentli Otomatik Yeraltı Konteyner Projesi",Üçüncülük Ödülü - Burdur Belediyesi, "İstasyon Caddesi Yayalaştırma Projesi", Üstyapı çalışmaları kategorisinde Birincilik Ödülü - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir Antalyaspor Tesisleri",İkincilik Ödülü - Akseki Belediyesi, "Akseki Etnografya Müzesi" Üçüncülük Ödülü - Finike Belediyesi, "Tarihi Meydan Projesi" Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri Kategorisinde, Birincilik Ödülü - Elmalı Belediyesi, "Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi" İkincilik Ödülü - Kepez Belediyesi, "Kepez Macera Ormanı Projesi" Üçüncülük Ödülü - Manavgat Belediyesi, "Manavgat Şelale Çevre Düzenlemesi Yapılması" Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisinde Birincilik ödülü - Manavgat Belediyesi, "Taş ve Su" Temalı Taş Heykel Sempozyumu, İkincilik Ödülü - Finike Belediyesi, "Uluslararası Finike Portakal Festivali", Üçüncülük Ödülü - Çameli Belediyesi, "Yaylacık Dağı Yamaç Paraşütü Pisti" Mansiyon Ödülü - Alanya Belediyesi, "Mutfak Mirası Alanya."

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