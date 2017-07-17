En güzel vitrine ödül

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Antalya Alışveriş Günleri" kapsamında Antalya’nın en güzel vitrinlerinin seçileceği bir yarışmanın düzenlendiğini bildirdi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Çetin, “Antalya ticaretine değer katmak amacıyla bu yıl yeni bir etkinliği daha hayata geçiriyoruz. ATSO olarak 'En Güzel Vitrin' yarışması başlattık ve başvuruları almaya başladık. Vitrinler kent kültürünün sembolleridir, kent estetiğinin bir parçasıdır. Bir kentte işyerlerinin ve mağazaların vitrinleri ticaretin kalitesinin önemli bir unsurudur. Vitrinler kent kültürünün sembolleridir, kent estetiğinin bir parçasıdır. Antalya ticaretinde bu konuyu çok ihmal ettik. Dünyanın önde gelen alışveriş merkezlerinde vitrin düzenlemelerine özel yatırımlar yapılıyor. Ürünler sanatsal bir tasarımla sunuluyor” dedi.

'BİZDE TABELA BÜYÜKLÜĞÜ YARIŞI VAR'

Çetin, şöyle devam etti: “Dünyanın en ünlü caddeleri vitrinleri ile sanat galerisi gibi. İnsanlar da o vitrinleri seyrediyor, vitrin fotoğrafı çekiyor. Dünyanın en güzel alışveriş caddeleri, vitrinleri ile adeta bir sanat galerisi ambiyansı sunuyor. Bu tasarımlar caddelere renk ve ruh katıyor. Hatta lüks alışveriş caddelerine, o vitrinlere gidemeyen insanlar için yazılımlar yapılıyor, insanlara internet üzerinden sanal gerçeklik ile bu vitrinleri görme imkânı sunuluyor. Teknolojideki müthiş gelişme vitrin tasarımlarına bile yansımış durumda. Artık teknolojik, dijital ve akıllı vitrin dönemi başlıyor, dünya bunları konuşuyor. Bizdeyse halen tabela ve totem büyüklüğü yarışı var, ama vitrinin adı bile yok. Vitrin ve tabela özensizliği ticarette kaliteyi düşüren, kent estetiğini bozan, kent cazibesini olumsuz etkileyen faktörlerdir.”

'ANTALYA TÜRKİYE'NİN VİTRİNİ'

Antalya’ya gelen milyonlarca turistin kentin caddelerine, ticaretin yapısına, sosyal kültürüne bakarak Türkiye’nin geneli hakkında yargıya vardığını ifade eden Çetin, "Bu fikirlerini de ülkelerine döndüklerinde yakınlarıyla paylaşıyorlar. Yani bir bakıma Antalya da Türkiye’nin vitrini. Bu nedenle bizim Antalya olarak ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Antalya gibi bir turizm kentinde bizim hiçbir alanda özensiz olma lüksümüz bulunmuyor. Vitrin yarışması ile bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Yarışma kapsamında vitrindeki ışık düzeni, vitrinde kullanılan tema, yaratıcılık, renk tasarımı gibi kriterler doğrultusunda konunun uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirme yapılacak. Başvuruları almaya başladık. Son başvuru tarihi 17 Ağustos olacak. Yarışmada dereceye giren birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve iki katılımcıya da mansiyon olarak biner TL para ödülü verilecek. Böylece güzel vitrinlere hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir teşvik vereceğiz” diye konuştu.