En fazla aracın bulunduğu kentler belli oldu! İşte Antalya'nın sırası

TÜİK'in haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.9 gerildi.

MOTOSİKLET KAYDI İLK SIRADA

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 41 bin 915 taşıt içinde motosiklet yüzde 43.9 ile ilk sırada yer aldı. Motosikleti sırasıyla yüzde 43.5 ile otomobil, yüzde 5.8 ile kamyonet ve yüzde 4.5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

6 AYDA 178 KAYIT

Ocak-Haziran döneminde 178 bin 840 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet arttı. Haziran ayında devri yapılan toplam 565 bin 596 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.7 ile kamyonet, yüzde 6.2 ile motosiklet ve yüzde 2.3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.4'ü dizel, yüzde 24.5'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

ANTALYA'DA 4'ÜNCÜ SIRA

Turizm kenti Antalya'da ise haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 81 bin 786 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 284 bin 697 motosiklet sayısı ile 322 bin 947 olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.

ISPARTA'DA DURUMU

Isparta'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 177 bin 210 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 46'sını otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında 29. sırada yer aldı.

BURDUR'DA ARAÇ SAYISI

Burdur'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 35 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 40,4'ünü otomobil, yüzde 25,1'ini motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından 38. sırada yer aldı.