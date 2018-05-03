En çok 'Havacılar' kazanıyor

SOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlar üzerinden yapılan hesaba göre, en yüksek ücreti asgari ücretin yaklaşık 5 katı ile havayolu taşımacılığı sektörü 10 bin 309 TL ile alıyor. Turizmin konaklama kesiminde çalışanların aylık ortalama brüt ücreti ise 2 bin 826 TL ile ortalamanın altında kaldı. Seyahat acentelerinde çalışanların aylık ortalama brüt ücret ise 3 bin 157 TL olarak öne çıktı.
EN DÜŞÜK ÜCRETLİ EVDE ÇALIŞAN
En düşük ücret ise ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar alıyor. Bu sektörde aylık ortalama brüt ücret 2 bin 48 TL düzeyinde. Onları, ayın 30 günü ev içi çalışanlar 2 bin 139 TL ücretle izliyor. En düşük ortalama aylık ücret bakımından yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 2 bin 324 TL ile üçüncü sırayı aldı.
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