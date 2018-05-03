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En çok 'Havacılar' kazanıyor

Türkiye'de turizmde en yüksek ücreti havacılıkta çalışanlar alırken, konaklamada çalışanların ücreti ortalamanın altında kaldı

En çok 'Havacılar' kazanıyor

Türkiye'de turizmde en yüksek ücreti havacılıkta çalışanlar alırken, konaklamada çalışanların ücreti ortalamanın altında kaldı

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:37
En çok 'Havacılar' kazanıyor
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SOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlar üzerinden yapılan hesaba göre, en yüksek ücreti asgari ücretin yaklaşık 5 katı ile havayolu taşımacılığı sektörü 10 bin 309 TL ile alıyor. Turizmin konaklama kesiminde çalışanların aylık ortalama brüt ücreti ise 2 bin 826 TL ile ortalamanın altında kaldı. Seyahat acentelerinde çalışanların aylık ortalama brüt ücret ise 3 bin 157 TL olarak öne çıktı.
EN DÜŞÜK ÜCRETLİ EVDE ÇALIŞAN
En düşük ücret ise ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar alıyor. Bu sektörde aylık ortalama brüt ücret 2 bin 48 TL düzeyinde. Onları, ayın 30 günü ev içi çalışanlar 2 bin 139 TL ücretle izliyor. En düşük ortalama aylık ücret bakımından yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 2 bin 324 TL ile üçüncü sırayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiyeücreti
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