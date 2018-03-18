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En acı hatıra! Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinliği kaldı

Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı

En acı hatıra! Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinliği kaldı

Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı

18 Mart 2018 Pazar 09:43
En acı hatıra! Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinliği kaldı
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ARKADAŞLARIYLA birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri tatili dönüşünde uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.

MİNA'DAN GERİYE PARİS'TEN ALDIĞI GELİNLİK KALDI
 Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşen jette yaşamını yitiren Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.

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