En acı hatıra! Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinliği kaldı

ARKADAŞLARIYLA birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri tatili dönüşünde uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.
MİNA'DAN GERİYE PARİS'TEN ALDIĞI GELİNLİK KALDI
Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşen jette yaşamını yitiren Mina'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.