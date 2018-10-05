Emzirmenin önemi anlatıldı

KADIN Doğum Servis’inde düzenlenen programa; tedavi görmekte olan anne ve anne adayları, hastane yönetimi ile sağlık çalışanları katıldı. Emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda bilgiler verildi. Gün boyunca serviste ‘sütüm annemden' adlı şarkı çalınarak anne sütünün önemine vurgu yapıldı. Anne ve anne adaylarına lohusa şerbeti başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en güzel hediyenin anne sütü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Taşbaş: "Bebek dostu ünvanına sahip hastanemizde anne sütünün önemini her zaman anne ve anne adaylarımıza anlatmakta, eğitimler düzenlemekteyiz. Anne sütü her çocuğun en doğal hakkıdır. Bebeğe katkıları ise tartışılmaz. Çocukluk döneminin en ideal besini olan anne sütünde gelinen son durum ise bizleri oldukça mutlu etmektedir. Artık kadınlarımız daha bilinçli ve anne sütüne daha çok önem vermektedir. Bunda Sağlık Bakanlı’ğımızın yapmış olduğu çalışmalar da etkili olmuştur.” dedi. Program sonunda bu anı ölümsüzleştirmek adına annelere maşallah yazılı kolye hediye edildi.