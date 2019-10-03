EMŞAV’dan Alanya'ya Yeni Başkan

Mehmet AL

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavlak, Alanya'ya gelerek Burak Doğan Aydoğan'ı Alanya Şube Başkanı olarak atadı. Yeni atama sonrası şubenin, EMŞAV yönetimi tarafından önümüzdeki süreçte resmi olarak açılışı gerçekleştirileceği belirtildi. Alanya'da görev yapan polis memurları yeni kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı kurulmasını sevinçle karşıladıklarını söylediler.