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EMŞAV’dan Alanya'ya Yeni Başkan

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) yapılandırmasını genişleterek Alanya’da yeni bir şube kurarak EMŞAV Alanya Şube Başkanlığına Burak Doğan Aydoğan atandı

GÜNCEL 02.10.2019, 23:25 02.10.2019, 23:37
EMŞAV’dan Alanya'ya Yeni Başkan
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Mehmet AL

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavlak, Alanya'ya gelerek Burak Doğan Aydoğan'ı Alanya Şube Başkanı olarak atadı. Yeni atama sonrası şubenin, EMŞAV yönetimi tarafından önümüzdeki süreçte resmi olarak açılışı gerçekleştirileceği belirtildi. Alanya'da görev yapan polis memurları yeni kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı kurulmasını sevinçle karşıladıklarını söylediler.

#EMŞAV Alanya Şube Başkanlığı #Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı #Alanya #EMŞAV #yeni başkan
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