EMŞAV Alanya Şubesi açıldı

AYDOĞAN bugün EMŞAV Alanya Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Güllerpınarı Mahallesi’nde eski Jandarma arkasında bulunan yeni şubenin açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eski milletvekili Cengiz Aydoğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

‘HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLACAĞIZ’

Programda açılış konuşmasını EMŞAV Alanya Şube Başkanı Burak Aydoğan yaptı, Aydoğan, “Vakfımızın amacı vatan, millet, bayrak ve bizlerin huzuru için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin geride kalan ailelerine sahip çıkmak, şehitlerimizin ve gazilerimizin onurlu insanlar olarak toplumda hak ettikleri saygın yeri edinmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak olan vakfımız Ankara’da kuruluşunu tamamlayarak ülke çapında ülkemin her köşesine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu amaçla Alanya’da şube kurulması için geçtiğimiz aylarda başlanmıştı.Yaptığımız çalışmalarla Alanya Şubesi kuruluş çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bugün burada sizlerin huzurunda şubemizi açacağız. Bizlerde Alanya Şubesi olarak vakfımızın tüm ülke çapındaki faaliyetlerine paralel olarak bölgemizde bulunan emniyet teşkilatı mensubu iken şehit olan kimselerin aileleri ile vazife malulü olan gazilerimize yardım etmek ve sosyal birlikteliği geliştirmek ve elimizden geldiğinde onların yanında olacağız” dedi.

'ALANYA 17. ŞUBE'

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz da konuşmasında, "EMŞAV olarak 1998 yılında dernek olarak kurulmasına rağmen 2011 yılında vakfa faaliyete başladık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çoğu dernek bazında olmak üzere yaklaşık bugün ki şubemiz ile yaklaşık 17 şubemiz bulunmaktadır. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şehit ve gazilerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Bizlerde bu doğrultuda vakıf olarak çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



‘HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de “EMŞAV’ın Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizlerde elimizden geldikçe her zaman desteğimizi vereceğiz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN HAYIRSEVER YERİ ALANYA’

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise “EMŞAV’ın açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan gurur duydum. Şehitlerimiz ile ilgili ne yapsak azdır. Şehitlerimizin her türlü sorunlarını çözüp onların yanlarında olmak için, kurulan bu vakfa her türlü destek verilmekte. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Alanya bu konuda Türkiye’nin en hayırsever köşesi. Çok yeni kurulmuş olmasına rağmen bu kadar güzel bir ofisle açılışını yapması bunun en güzel göstergesi. Alanya’mız da ki şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili yapacağımız her türlü yardımda bu vakıf yanımızda olacak. Ben vakfın kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Alanya protokolü açılış kurdelesini hep birlikte kesere EMŞAV Alanya Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra EMŞAV Alanya Şube Başkanı Burak Aydoğan katılımcılara ofisin içerisini gezdirdi.