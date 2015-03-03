Emsal teyze üniversitelilere taş çıkardı

ATV’DE yayınlanan Selçuk Yöntem’in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan ilkokul mezunu Emsal teyze, ilk soruda elenen üniversite mezunlarına taş çıkardı. Emsal Tekin, 60 bin TL’lik soruyu gördü. Emsal teyze soruyu bilemeyeceğini düşünerek riske girmedi ve yarışmadan çekildi.