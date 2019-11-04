Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç soruşturmasında karar!
Savcılık, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine açılan soruşturmayı tamamladı
GÜNCEL 04.11.2019, 18:53
ESKİ futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu.Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti.
Savcılık bu ihbar sonrası yaptığı araştırmada ünlü futbolcunun FETÖ ile bir bağlantısını bulamayıp takipsizlik kararı vermişti.Bu kararın ardından bu kez Emre Aşık, eski eşini iftira suçlamasıyla savcılığa şikayet etti.Günaydın’ın haberine göre savcılık, milli futbolcunun şikayeti üzerine yaptığı soruşturmayı tamamladı, Yağmur Sarnıç'ın şikayet hakkını kullandığını söyleyip dosyayı kapattı.
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