Emre Akbaba’lı uyarıcı reklam filmi izlenme rekoru kırıyor

OPERATÖR devi Turkcell ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan uyarıcı reklam filmi araç kullanırken cep telefonu kullanmanın sakıncalarına dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan eski Alanyasporlu yıldızı Emre Akbaba'nın oynadığı reklamdaki Metin Oktay detayı izleyenleri duygulandırdı. Alanyaspor'un eski oyuncusunun rol aldığı reklam filmi kısa sürede başta sosyal medya olmak üzere bütün mecralarda büyük yankı uyandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 'Trafikte araç kullanırken cep telefonu kullanımının sakıncalarını anlatan bu kısa filmle trafik güvenliğine yönelik sunmuş oldukları katkılarından dolayı @ Turkcell 'e teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 13:06