Emre, AGC yönetimini yeni adliye binasında ağırladı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, AGC yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’yi yeni faaliyete geçen adliye binasında ziyaret etti. Başsavcı Yasin Emre, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyelerini öğle yemeğinde ağırladı. Ardından da bizzat kendisinin eşliğinde yeni adliye binasını tanıttı. Alanya üzerine yapılan istişarelerin ardından açıklama yapan Başsavcı Yasin Emre “Yeni adli yılın başlangıcı ve yeni adliyemizin açılmış olması münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretten ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Alanya basını ilk günden bu yana her zaman yanımızda oldular bizleri onurlandırdılar. Yürütmüş olduğumuz çalışmalarda her zaman adaletin yanında yer aldılar. Haberlerini doğru basın yayın ilkeleri içerisinde tarafsızca verdiler. Bu sebeple de sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyor ve ziyaretinizden ötürü tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de yapmış olduğu açıklamasında "Alanya'da sağladığınız huzur ortamı için teşekkür ederiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 16:45