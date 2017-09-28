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Emrah Serbes tutuklandı

Emrah Serbes'in sosyal medya hesabından yayınladığı itiraf mektubu gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta İzmir-Aydın otoyolunda gerçekleşen ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazayı kendisinin yaptığını imzalı bir mektup yayınlayarak, ardından Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes, alınan son dakika habere göre çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çarşı avukatı Devrim Alparslan, Emrah Serbes'in teslim olması ile ilgili açıklamalarda bulundu

Emrah Serbes tutuklandı

Emrah Serbes'in sosyal medya hesabından yayınladığı itiraf mektubu gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta İzmir-Aydın otoyolunda gerçekleşen ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazayı kendisinin yaptığını imzalı bir mektup yayınlayarak, ardından Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes, alınan son dakika habere göre çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çarşı avukatı Devrim Alparslan, Emrah Serbes'in teslim olması ile ilgili açıklamalarda bulundu

28 Eylül 2017 Perşembe 17:48
Emrah Serbes tutuklandı
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HAKKINDA tutuklama kararı çıkan Behzat Ç.’nin yazarı ünlü yazar Emrah Serbes'in, İzmir'de bir baba ile kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili yayınladığı itiraf mektubunun ardından Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Emrah Serbes’in tutuklanmasının ardından Beşiktaş Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, “Emrah Serbes’in teslim olmasının ardından Kenan’ı bırakacaklarını düşünüyoruz. ” dedi.

Soruşturma kapsamında adliyede ifadesi alınan Serbes, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Beşiktaş Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim olan ve tutuklanmasına karar verilen Emrah Serbes ile Kenan Doğru'nun kaza anında yan yana olduğunu belirterek, “Emrah o an şoka girmiş, hatta hastaneye götürmüşler. Yaklaşık yarım saat kadar bilinci yerinde değilmiş. Kenan da ona işlerinde yardım ediyordu. Onun verdiği refleksle sanırım sorumluluğu üstlendi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBES
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