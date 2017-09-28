Emrah Serbes tutuklandı

HAKKINDA tutuklama kararı çıkan Behzat Ç.’nin yazarı ünlü yazar Emrah Serbes'in, İzmir'de bir baba ile kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili yayınladığı itiraf mektubunun ardından Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Emrah Serbes’in tutuklanmasının ardından Beşiktaş Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, “Emrah Serbes’in teslim olmasının ardından Kenan’ı bırakacaklarını düşünüyoruz. ” dedi.

Soruşturma kapsamında adliyede ifadesi alınan Serbes, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beşiktaş Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, Torbalı Adliyesi'ne giderek teslim olan ve tutuklanmasına karar verilen Emrah Serbes ile Kenan Doğru'nun kaza anında yan yana olduğunu belirterek, “Emrah o an şoka girmiş, hatta hastaneye götürmüşler. Yaklaşık yarım saat kadar bilinci yerinde değilmiş. Kenan da ona işlerinde yardım ediyordu. Onun verdiği refleksle sanırım sorumluluğu üstlendi” dedi.