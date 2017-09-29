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Emrah Serbes'in "far" savunması, acılı aileyi çıldırttı

Ünlü senarist Emrah Serbes'in "çarptığım aracın farları iyi yanmıyordu" şeklindeki savunmasına, kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in oğlu "Kendini kurtarmak için babamı suçluyor" şeklinde yanıt verdi

Emrah Serbes'in "far" savunması, acılı aileyi çıldırttı

Ünlü senarist Emrah Serbes'in "çarptığım aracın farları iyi yanmıyordu" şeklindeki savunmasına, kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in oğlu "Kendini kurtarmak için babamı suçluyor" şeklinde yanıt verdi

29 Eylül 2017 Cuma 10:48
Emrah Serbes'in "far" savunması, acılı aileyi çıldırttı
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BEHZAT Ç.'nin senaristi  Emrah Serbes'in faili olduğu ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in oğlu  Ahmet Mert Özçelik de 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

Babasının  İstanbul  Anadolu Adliyesi'nde 'Fen Bilirkişisi' olduğunu söyleyen Özçelik 'Şüpheli( Emrah Serbes) kendini kurtarmak için babamın aracının farlarının iyi yanmadığını söylüyor' diyerek bu iddiayı da reddetti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emrah Serbes önceki gün sosyal medyadan yaptığı itirafın ardından savcılığa giderek teslim oldu. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in  Torbalı savcılığındaki ifadesinin ardından, aynı avcı kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in 23 yaşındaki oğlu  Ahmet Mert Özçelik'in de ifadesini aldı.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Babasını ve kız kardeşini kaybeden Özçelik ifadesinde şunları söyledi: "Annem, babam ve kız kardeşim  İstanbul'dan  Bodrum'a gitmek için 21.30'da araçla yola çıktılar. Saat 00.30 civarında  Susurluk'ta olduklarını biliyorum. Daha sonrası hakkında bilgi sahibi değilim. Duyduğum kadarıyla babamın kullandığı araca İzmir-Aydın otoyolunda orta şeritte seyrederken arkadan çok yüksek hızla seyreden şüpheliye ait araç çarparak babamın aracının yoldan çıkmasına ve babam ile kız kardeşimin ölmesine ayrıca annemin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Annem şu an  Ege Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. İfade verecek durumu yok. Bu sebeple annem ve kendim adına şüpheli  Emrah Serbes'ten şikâyetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.
"KENDİNİ KURTARMAK İÇİN BABAMI SUÇLUYOR"

Ayrıca babam  İstanbul  Anadolu Adliyesi'nde 'Fen Bilirkişisi' olarak görev yapar. Babamın aracının farlarının iyi yanmadığı iddiası doğru değildir. Şüphelinin kendisini kurtarmak için bu iddiada bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu AdliyesiEMRAH SERBESAhmet Mertİstanbul
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