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Emrah Serbes'in dağıttığı aileden geriye kalan tek çocuk konuştu

Emrah Serbes'in baba ve kızı öldürdüğü kazada ağır yaralanan anne Nilgün Özçelik'in oğlu isyan etti: Geriye sadece annem kaldı. Suçlular en ağır cezaya çarptırılsın

Emrah Serbes'in dağıttığı aileden geriye kalan tek çocuk konuştu

Emrah Serbes'in baba ve kızı öldürdüğü kazada ağır yaralanan anne Nilgün Özçelik'in oğlu isyan etti: Geriye sadece annem kaldı. Suçlular en ağır cezaya çarptırılsın

01 Ekim 2017 Pazar 09:24
Emrah Serbes'in dağıttığı aileden geriye kalan tek çocuk konuştu
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BEHZAT Ç.'nin yazarı  Emrah Serbes'in çarptığı araçta baba Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik hayatını kaybederken anne Nilgün Özçelik de ağır yaralandı. Nilgün Özçelik'in oğlu  Ahmet Mert, "Kazadan geriye sadece annem kaldı. Babamın tek emaneti o. Suçlular en ağır cezaya çarptırılsın" dedi.

BABASINI VE KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERDİ

Behzat Ç.'nin yazarı  Emrah Serbes'in çarptığı otomobilde babası Ayhan Özçelik ile kız kardeşi Zeynep Özçelik'i kaybeden 23 yaşındaki  Ahmet Mert Özçelik, konuştu.  İstanbul'da bir emlak şirketinde çalışan 23 yaşındaki  Ahmet Mert Özçelik, kazayı duyar duymaz apar topar  İzmir'e gitti. Talihsiz genç, babası ve kız kardeşini memleketleri  Manisa'nın  Soma ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verdi.

"KAZADA GERİYE BİR TEK ANNEM KALDI"

Ahmet Mert Özçelik, acısını dahi tam yaşayamadan  İzmir'e, hastanede yaşam savaşı veren annesinin yanına geldi. Özçelik, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Özçelik'in başından bir an olsun ayrılmıyor. Özçelik sürekli dua ettiğini belirterek şunları söyledi: "O kazadan geriye bir tek annem kaldı. Babamın bana bu hayattaki tek emaneti annem. Ben de ona sahip çıkmak istiyorum. Hastanede annem için dua ediyorum. Acım çok büyük. Kazaya neden olanlar en ağır cezaya çarptırılsın. Avukatlarımız ve ben olayın takipçisiyiz. Herkesin annem için dua etmesini istiyorum."

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EMRAH SERBESAhmet MertİstanbulManisa
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