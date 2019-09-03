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Emniyetten ailelere "güvenlik" uyarıları

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, çocuklarının güvenliğini sağlayabilmeleri için ailelere uyarılarda bulunuldu. Çocuğun, tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edilmesi, aile üyelerinin telefon numaraları ile acil ihbar hatlarının ezberletilmesi istendi

GÜNCEL 03.09.2019, 18:00
Emniyetten ailelere "güvenlik" uyarıları
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EMNİYET Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından,  çocuklarının güvenliğini sağlayabilmeleri için ailelere bazı uyarılarda  bulunuldu.  Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim öğretim yılının  başlamasına kısa süre kala, sosyal medya hesaplarından, ailelere yönelik uyarılar  paylaşıldı.  Paylaşımlarda ailelerden, çocuklarının tanımadığı kişilerle fiziksel  temas kurmasına izin vermemeleri, tanımadığı kişilerden uzak durmasını  söylemeleri ve tanımadığı bir kişi vücuduna dokunduğunda nasıl tepki vermesi  gerektiğini öğretmeleri istendi.
Çocukların internet ortamında kimlerle görüştüğüne dikkat edilmesi  gerektiği vurgulanan paylaşımda ailelere, çocuklarının fotoğraflarını, ismiyle  birlikte sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu. Ailelerin kendi telefonlarının yanı sıra acil ihbar hatlarını  (155-156-112) çocuklarına ezberletmeleri gerektiği bildirilen paylaşımda  çocuklara, tanımadığı kişilerin arabasına binmemenin ve tehlike anında arabanın  gittiği yönün tersi istikametinde koşmanın öğretilmesinin önemli olduğu  kaydedildi.
 
Paylaşımda, çocukların kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım  istemeyi bilmesi gerektiği vurgulanarak, aile arasında "Anne ve babamın adı ne?",  "Aile şifremizi söyle" gibi gizli bir kodun belirlenmesi ve ebeveynlerin bu  kodları acil durumlarda kullanması için çocuklarına öğretmesi istendi.  Ailelere çocuklarının takibini yapabilmek için mobil konum  uygulamalarını kullanmaları tavsiyesinde bulunulurken, kendini tehlikede  hissettiği anda çocuklarına "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretmeleri  önerildi.
 

#Emniyet
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