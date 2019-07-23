Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Teşkilatında bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyette terfiler belli oldu
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EMNİYET Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek  Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi  işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.
Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3.  sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106  personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel  komiserliğe terfi ettirildi.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 21:29
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