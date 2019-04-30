Emniyette rütbe terfi sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Teşkilatı'nda amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı hizmet içi eğitim sınavının sonuçları açıklandı

Emniyette rütbe terfi sınav sonuçları açıklandı
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POLİS Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Emniyet  Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma  Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 2019 yılı rütbe terfi yöneticilik  ile ilgili hizmet içi eğitim sonu sınavı 29 Nisan'da yapıldı.
Sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr"  internet adresinden duyuruldu.
 
Sınava giren personel, sınav sonuçlarını e-Devlet şifresi ile giriş  yaparak öğrenebilecek.
 

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