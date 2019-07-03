Emniyet'ten açıklama: Gerçek dışı bilgiler...

EMNİYET Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:



Son günlerde sosyal medyada “yeni trafik cezaları” adı altında gerçek dışı bilgiler dolaşmaktadır.



Trafik cezaları ile ilgili güncellemeler yılda bir kez yapılmakta ve bu değişimler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Lütfen kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmeyiniz.

