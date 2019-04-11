Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı yönetmeliği yayımlandı

Müfettişliğe atanacaklarda 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde, zorunlu bölge hizmetini tamamlamış ve son üç performans puanı iyi veya çok iyi olmak gibi şartlar aranıyor.

Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı yönetmeliği yayımlandı
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı  Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının  kuruluş ve görevleriyle, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları,  görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Başkanlık ile  müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Müfettişliğe atanacaklarda "2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde  olmak, zorunlu bölge (2'nci bölge) hizmetini tamamlamış olmak, son üç performans  puanı iyi veya çok iyi olmak, son üç yılda kıdeme müessir disiplin cezası almamış  olmak, meslekten veya memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı  hakkında disiplin soruşturması yapılıyor olmamak, sağlığı yurdun her yerinde  görev yapabilecek ve her türlü iklim koşullarında yolculuk edebilecek durumda  olmak, müfettişlik mülakatı sonucunda başarılı olmak" şartları aranacak.
Müfettişlik ve başmüfettişlik mülakat komisyonu, Teftiş Kurulu  Başkanının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkanının  görevlendireceği bir başmüfettişten oluşacak.  Yeterlilik mülakat komisyonu ise Teftiş Kurulu Başkanı ve onun  görevlendireceği iki başmüfettişten oluşacak.
Ayrıca başmüfettişler arasından iki yedek üye belirlenecek.
Mülakat komisyonları, Teftiş Kurulu Başkanının çağrısı üzerine üye tam  sayısı ile toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak.   Müfettişler, 2'nci meslek derecesini almaları halinde kadro ve ihtiyaç  durumları göz önüne alınarak başmüfettiş kadrolarına mülakat sonucuna göre  atanabilecekleri gibi 2'nci meslek derecesinde bulunanlar da başmüfettiş  kadrolarına Bakan onayıyla atanabilecek.
Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başkanlıkta görevli başmüfettişler  arasından Bakan tarafından atama yapılacak. Kurul başkanı, başkan yardımcılarının görevlendirilmelerinde Emniyet  Genel Müdürüne öneride bulunup iş bölümünü düzenleyecek ve çalışma merkezlerinde  görevlendirilecek koordinatör müfettişi belirleyecek.  Söz konusu yönetmeliğin yayımlanmasıyla 4 Ağustos 1994'te yayımlanan  Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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