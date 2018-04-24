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Emniyet Alanya'da kitap dağıttı

BİLFEN Yayıncılık tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan okuma kitapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara dağıtılmaya başlandı

Emniyet Alanya'da kitap dağıttı

BİLFEN Yayıncılık tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan okuma kitapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara dağıtılmaya başlandı

24 Nisan 2018 Salı 22:41
Emniyet Alanya'da kitap dağıttı
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Yasin ARAZ

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok'un himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kitapların dağıtımına, şehit polis ve askerlerin isminin verildiği okullardan başlandı. Bu kapsamda ilk durak Şehit Polis Coşkun Nazilli İlkokulu oldu. Altınok'a Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri de eşlik etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
BİLFEN YayıncılıkEmniyetKitap
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