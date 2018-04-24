Emniyet Alanya'da kitap dağıttı

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok'un himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kitap ların dağıtımına, şehit polis ve askerlerin isminin verildiği okullardan başlandı. Bu kapsamda ilk durak Şehit Polis Coşkun Nazilli İlkokulu oldu. Altınok'a Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri de eşlik etti.

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