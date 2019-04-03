Emniyet açıkladı: 3 bine yükselecek

24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 kadın polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam sayının 3 bine yükseleceği bildirildi

Emniyet açıkladı: 3 bine yükselecek
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EMNİYET Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Güven Masası"  uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 kadın polis memuru  adayının alınacağı belirtildi.
 
Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi  Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı.
"Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri  ve benzer birimlerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis  adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta yapılmıştı.
 

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