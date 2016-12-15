Emlakçılara kötü haber

EMLAKÇILAR, ev satarken yüzde 3 satıcıdan yüzde 3 de alıcıdan komisyon alır. Kiralarken bu oran farklılık gösteriyor. Ev arayanlar ise, emlakçıların aldığı komisyonu fahiş buluyor. Şikayetler üzerine komisyon oranlarına düzenleme kararı alındı yani emlakçı ücreti çok yakında düşecek.



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