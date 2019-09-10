Emlak ve inşaat sektörü İğneli Fıçı'da konuşuldu: ‘Sektörün sorunu disiplin’

Kübra Duman

ALANYA televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı, bu akşam inşaat ve emlak sektörünün önemli temsilcilerini Dim TV (dimtv.tv) ekranında ağırladı. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı'ya Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Yakup Uslu ve ALTSO Emlak Komitesi Başkanı Emrah Yeşilkaya konuk oldu. Konuklar, saat 20.00'de başlayan programda, izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. İşte programda öne çıkan başlıklar:

‘EN BÜYÜK SORUN DİSİPLİNSİZLİK’

- Alanya’da son 10-15 yılda inşaat ve emlak sektörü çok önemeli bir noktaya geldi. Sektörün sorunları ve sıkıntıları var. Bunlardan biraz bahseder misiniz?

Küçüker, “En büyük sorunumuz, sektöre girişin disipline edilememesiydi. Ama artık devletimiz ciddi bir çalışma yaptı. Sektöre giriş disipline edilecek herkes gücüne göre işlere talip olabilecek. En önemli sorun disiplinsizlik. Diğer sorunların çoğu da buradan kaynaklanıyordu.

Bizim kendi sıkıntılarımız da var. Alanya’daki inşaat sektörü dış dinamiklerden de çok etkileniyor. Yaşanan siyasi krizler, bu da bizim maliyetlerimizi büyük ölçüde etkiledi.

‘KONUT ALMANIN TAM ZAMANI’

- Dolar bir süre 7 liraya çıktı, o dönem her şeye zam geldi. Dolar düştü ama zamlar geri inmedi. İnşaat sektöründe durum nasıl?

Geçtiğimiz gün hesapladım yüzde 70-80 gibi bir rakam çıktı maliyet artışlarında. Bu maliyetleri son kullanıcıya hiç yansıtmadık. Bu dönem konut edinmek için en uygun zaman. Yeni üretilmede bu maliyetleri yansıtmak zorundayız. Devletimiz destek verdi ve kamu bankalarında faiziler indi. Özel bankalardan da bekliyoruz.”

‘KAZANDIĞIMIZI TANITIMA HARCIYORUZ’

- Özellikle son yıllarda emlakçılığın dizaynı için bazı yasalar çıktı. Öncesinde Alanya’da bu tartışıldı. Herkes bu işi kovalamaya başladı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Yeşilkaya, “Emlak sektörünün ciddi anlamada sıkıntıları var. Her önüne gelenin emlakçılık yapması, direk mal sahipleriyle iletişim kurarak kendine pay alamaya çalışma girişimleri oluyor. Sadece ofis açarak emlakçılık yapılmıyor. Ciddi anlamada yatırımlar yapıyoruz. Yeni yasayla birlikte bu tür sıkıntıların çözüleceği inancındayız. Hem ALTSO olarak ciddi çalışmalarımız oldu.”

Uslu: “Sadece Alana değil, Türküye çapında yapısal bozukluklar var. Karanlıkta aslan sevmek gibi. Sorunlarımız var. Genel olarak Alanya’daki şirketler pazarlama yapıyor. Emlak ve inşaatı bir birinden ayıramayız. Alanya’da ya emlakçılığın sıkıntıları Türkiye’den farklı. Biz ihracat yapıyoruz, tanıtım, pazarlama yapıyoruz. Kazandığımız parayı tanıtıma harcıyoruz. Yıllık 20 tane fuara, 15-20 tane seminere katılıyoruz. Ve kazandığımızı buraya aktarıyoruz. Alanya’da yapılan emlakçılık değil. Müşteriyi getiriyoruz. Fuardan müşteri getiriyoruz, kapanın elinde kalıyor. Finlandiya dan 3 günlüğüne getirdiğimiz bir müşteri, misafir ettiğimiz otelin sahibi tarafından ‘Ben o projeyi yapan inşaatçıyı tanıyorum, daha uyguna alabilirsin’ denilerek elimizden alındı mesela.”

‘KIŞ TURİZMİNİN LOKOMOTİFİYİZ’

Küçüker:

Aslına bakarsanız Alanya’da kış turizmin en büyük lokomotifi inşaat ve emlak sektörü. 2018 rakamlarına göre 43 bin yabancı Alanya’da mülk sahibi bu rakam 2019 itibariyle 45 bine ulaşabilir. Biz hala Avrupalı bir şerhiz, tabi ki Ortadoğulu müşterilerimiz de var. Ruslar başı çekiyor. Akabinde Avrupa ve Ortadoğulular var. Bizim olmazsa olmamız Avrupa. Bizim yaşam sitilimiz tamamen Avrupa standartlarına göre. Alanya’yı daha iyi pazarlayabilsek daha farklı yerlerde oluruz. 76 kilometrelik sahilimiz var ve her noktasından denize girebilirsiniz. Tarih her yerden fışkırıyor. Bizim buraya kredi kartı limiti yüksek insanları çekmemiz lazım.”

Yeşilkaya:

Irak ve o taraftan gelen kişiler, daha uygun, daha cüzi daireleri tercih ediyorlar, biizm kelepir olarak tanımladığımız daireleri. Bil hassa Lübnan, Ürdün gibi ülke vatandaşları Avrupa ülkelerinde yaşayan, Araplar var. Alanya’ya karşı sempati duyuyorlar. Bu insanlar Avrupa kültürüne sahipler ve Alanya’ya uyum sağlayacak kişiler. Alanya’dan konut alan Arapların büyük kısmını bunlar oluşturuyor.”

‘ÇİN’E KADAR GİTTİK’

- Alanya’da pazarlama açısından başarı var mı?

Uslu: Almanlar Alanya’yı keşfetti. 2003’de Alanya’da yabancıya mülk satışı başladı. Bu arada Alanya’da çok iyi pazarlama yapan 15 şirket sırtımıza valizleri yükleyip ülke ülke gezdiğimizi biliyorum. Bir firmamız Danimarka’da müthiş tanıtım yaptı. Alanya’da 76 ülkeden 45 bin kişi ev almışsa kendilerinden almadı. Birileri bunları uyardı. Çin’e kadar giden dostlarımız oldu. Yılda 20 fuara gidiyoruz.”

Küçüker: “İrlanda’da köy köy gezdik, çiftçilerin fuarına bile katıldık tanıtım için.”

‘VATANI SATIYORLAR ALGISI VARDI’

- 2010’da daha arsa üzerinde satış yapıyorduk. Ne oldu sonrasında?

Yeşilkaya: “Bizim mesleğimize karşı ihanet eden çok sayıda insan oldu. Daha sonra bu bizi çok fazla sıkıntıya soktu.

Küçüker: “Sıkıntı tapu kriziyle başladı aslında. 6 ay kadar sürdü. Güven Ee önemli şet. Tamamen güvene dayalı. Yabancılar kanunen de mülk edinemeyince bunu onarmak bize ciddi zaman kaybettirdi. Çoğu insan mağdur oldu. Sadece fotoğrafla satış yaptılar. Kanuni yönden de altyapı eksiklerimiz vardı . Bedellerini sektör olarak ödedik. Bürokrasi de ciddi olarak azaldı. Ankara’dan Alanya çok farklı görünüyor. ‘Vatanı satıyorlar’ algısı vardı. Engelleri kaldırmak kolay olmadı.”

‘İNSANLAR UÇAK BULAMADI’

Gazipaşa Alanya Havalimanı da bizim için önemli. Havalimanında hacim arttığı sürece burada da ticaretin hacmi artar. Bu sene insanlar ‘Uçaklar hep dolu yer bulamıyoruz’ dedi. Kapasiteye ihtiyacımız var. Talep var.

‘ALANYA’NIN VİZYONUNU DEĞİŞTİRECEK’

Golf sahaları konusunda ise bakanlık üzerine düşeni yaptı. Tahsisini yaptı ama talep olmadı. Golf bizim için çok önemli.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu her derdimize koşuyor sağolsun. Golf sahası olduğunda Alanya’daki vizyon değişecek. Kış turizmini ciddi şekilde etkileyecek. Bakan bey hala uğraşıyor. Otelcilerle birlikte bir oluşumun içine girilebilir. Biz üzerimize düşen sorumluluğu MÜTBİR olarak yerine getiririz. Bir üniversite kadar önemli görüyoruz bunu.”

NO PROBLEM EMLAKÇI

- Herkes emlakçılık yapabilecek mi yılbaşından sonra?

Uslu: “Yeni yasayla birlikte mesleki yeterlilik kurumlarının verdiği seviye 5 belgesini alabilenler ofis açabilecek. Seviye 4 belgesine sahip olanlar ise bu ofislerde çalışabilecekler. Türkiye’de bu belgeyi veren 5 firma var.

- Söyledikleri malzemeleri kullanmıyorlar diyor vatandaş, neler söylemek istersiniz?

Küçüker: “Her sektörde çürük elmalar var. Sözleşmeleri ciddi şekilde hazırlasınlar. Bunlar yasal zemine bağlanırsa sorun yaşamazlar.

Göğsümü gererek söyleyebilirim ki Alanya, inşaat kalitesi bakımından Türkiye’deki en başarılı ilçelerden biri. Artık sosyal testisi olman yeni tesis yok gibi. Biz İstanbul’a yapı fuarına gittiğimizde görüyoruz ki herkes orada, yeni bir şey çıkmış mı diyor. Alanya’dan çok farklı talep olduğunu söylüyor katıldığımız farlar. Alanya’da müşterilerin duymak istediği şeyleri söyleyen emlakçılar var. Biz bunlara ‘No problem emlakçı’ diyoruz. Satış yapana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyor müşteri, akabinde telefonlarına yanıt bile alamıyorlar.”

YAPI DENETİM FİRMASI PROBLEMİ

Yapı denetim firmalarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Benim inşaatımı Kumluca’dan bir firma denetliyor örneğin. Projede 4 yapınız varsa sistem her binaya farklı firma atayabilecek. Bu durum ilerde ciddi sıkıntılar doğuracak.

‘YANCI DEĞİL İHRACATÇIYIZ’

- Uslu: “Biz 1,5 yıldır çalışıyoruz. Çok değerli sektör temsilcileri bir raya geldik. Piyasayı disipline etmek adına bir çalışma yaptık. Tamamen ahlaki ve hukuki dayanaklara dayanan bir dernek kurduk. Şuan 40 üyemiz var, yılsonuna kadar 100’ü bulacak. İstanbul’dan, Antalya’dan İzmir’den destek olan firmalar var. Biz yancı değiliz. İhracatçıyız öyle düşünüyoruz. Özellikle kanuni anlamda Türkiye’ye nasıl katkı sağlarız bunu düşünüyoruz.”

‘MÜŞTERİ BİLİNÇLENDİ’

Küçüker: “İnşaat sektörünün sıkıntılarını çözümü hep Alanya’dan geçiyor. Alaya gerçekten her şeyiyle inşaat ve emlak sektörüyle uğraşıyor. Geçen başkan beyle 3 saate süren bir toplantı yaptık. Ve Alanya’ya nasıl daha iyi konutlar kazandırılır bunu konuştuk. Farklı binalar yapmak istiyoruz. Farklı estetikte binalar yapmak istiyoruz. Biz fuarlara boşuna gitmiyoruz. Müşteri bilinçlenmeye başladı. Önceden fiyat ve metrekare sorulurdu. Artık ne malzeme kullanıldığı nelerin yer aldığı sorgulanıyor.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Küçüker: “Kentsel dönüşümün birinci önceliği güvenlik. Alanya’da İstanbul’la karşılaştırdığımızda yasal altyapımız İstanbul gibi değil. Alanya’da rantsal dönüşüm gibi bakılıyor. Binayı yaktığınızda oluşacak alan belli. Şöyle bir formül olursa ciddi anlamda kentsel dönüşüm yapılması mümkün. Metrekare bazında iyileştirmeler yapılsın. ‘2 bin metrekare olan alanlarda kentsel dönüşüm yapıldığında şu kadar metrekare verilir’ denilebilir örneğin. Ekonomik rahatlığı sağlamadıkça maalesef istediğimiz dönüşümleri yapamayız. Esneklik getirilirse daha sağlam ve güveli kent estetiğine bağlı sağlıklı yapılar yapılabilir.”

KONUT KREDİLERİ

Küçüker:

“Kamu bankalarında faizlerin düşürülmesiyle talep artışı oldu, istenilen oranda değil. Sadece kamu bankalarında oldu indirim, özel bankalar buna girmedi. İnşallah o seviyelere gelir. Çoğu insanın evi yok. Türk insanın barınma ihtiyacı var. İnşaat sektörü güzel bir yolda Türkiye’de artık dengeler de oturdu.”

Yeşilkaya: “Emlak sektörünün Alanya’da hak etiği i pozisyona gelmesini diliyoruz. Çıkacak yasalarla Alanya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlarız diye düşünüyorum.”

Uyslu: “Alanya bir inci, kıymetini bilelim. Bizim marka değerimizi arttırmamız gerek.”