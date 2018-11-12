Emlak sektöründe 'kapora' dolandırıcılığı

ANTALYA Emlakçılar ve Oto Galericiler Odası Başkanı Şeref Sağlam, alıcı ve mülk sahiplerinin mağdur olduğu bir dolandırıcılık olayına dikkati çekti. İnternet üzerinden verilen ilanların iyi sorgulanması gerektiğini belirten Sağlam, pahalı semtlerde çok uygun fiyata daire almanın imkansız olduğunu söyledi. Odaya 1 haftada onlarca şikayet geldiğini belirten Sağlam, “Vatandaş internet üzerinden ilanı görüp emlakçı olduğunu söyleyen kişilerle iletişime geçiyor. Daireyle alakası olmayan bir adreste buluşulup dairenin şu anda görülemeyeceğini ancak çok sayıda kişi aradığı için kaparo verilirse daireyi satışa kapatacaklarını söylüyorlar. Alıcı pahalı daireyi uygun fiyata almak için hemen kaparo veriyor ama o şahsı bir daha bulamıyor" dedi.

Bu türden dolandırıcılık olaylarının mağdurlarının odaya gelerek şikayette bulunduğunu, ancak resmi bir evrak olmadığı için bir yaptırımda bulunamadıklarını ifade eden Sağlam, “Konyaaltı, Liman, Hurma, Lara gibi pahalı dairelerin ve herkesin mülk sahibi olmak istediği yerlere uygun ilanlar veriliyor. Bu ilanlar iyice araştırılmalı ve kesinlikle emlakçıdan ya da mülk sahibi olduğundan emin oldukları kişilerle alışveriş yapsınlar" uyarısında bulundu.