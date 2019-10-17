Emlak sektörü dijitaldeki yerini güçlü biçimde almalı

HER alanda olduğu gibi İnşaat ve Emlak sektöründe de yeniliklerin tüm dünyada hızla hayata geçtiğini dile getiren ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, "Üye Odaklı” hizmet anlayışımız gereği sektörlerde yaşanan gelişmeleri iş dünyamızla paylaşmaya devam ediyoruz. Dijitalleşmenin bu kadar önemli olduğu bir çağda yurt dışına satış yapan işletmelerin de güçlü biçimde dijital dünyada yerini alması artık bir zorunluluk haline geldi. Bu programda dünyada inşaat ve emlak alanında başarıya ulaşmış sektör temsilcilerinin hikayelerini de dinleme şansı bulacağız. Yurt dışına daha etkin ve hızlı satış yapmayı hedefleyen emlak sektörüne önemli katkılar yapacağına inandığımız bu seminerin Alanya’mız Emlak Sektörü için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KÜRESEL DÜŞÜN YEREL HAREKET ET”

Google’den İş Geliştirme Yöneticisi Sinem Uslu Sücüllü, yurt dışına açılma, ihracat ve benzeri konularda çarpıcı açıklamalar yaptı. Yurt dışına açılmanın artık çok kolay olduğuna işaret eden Sücüllü, geçmişte Hilton’un ABD dışına çıkabilmek için 24 yıl mücadele ettiğini ama artık günümüzde dijital dünyayı iyi bilen ve kullanan firmaların 1 yıl içinde yurt dışına açılabildiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra dijital dünyada başarıya ulaşmış büyük firmaların mülk edinmediğini de ifade eden Sücüllü, “ Dünyanın en büyük ulaşım ağı UBER’in bir tane arabası yok, Boooking.com gibi bir devin hiçbir ülkede oteli yok, aliexpress.com ise stoklarında hiç ürün bulundurmaz. Bu firmalar kısa sürede dijital dünya sayesinde risk bile almadan büyük işler yapıyor. Bu örnekleri iyi değerlendirmek lazım” dedi.Daha sonra söz alan Google Partners’den Dijitial Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgün Deniz Aydın, Google Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Deniz Aydın, basılı ve görsel medyanın reklam payının her geçen gün düştüğünü belirterek, "Artık reklamların büyük kısmı sosyal medyaya akıyor” dedi. on dönemde herhangi bir arama yapmak için insanların sesli komut yöntemini daha sık kullanmaya başladığına işaret eden Özgür Deniz Aydın, "Yazmak insanlara zor gelmeye başladı. Google uygulamasındaki aramaların yüzde 20'si artık sesli olarak aramalardan oluşuyor. ABD'de gençlerin yüzde 50'sinden fazlası ve yetişkinlerin yüzde 41'i günlük yaşantısında sesli aramayı kullanıyor" diye konuştu.



YAPAY ZEKA ÇOK ETKİLİ OLDU

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Firmalar artık bu yeni dijital platform üzerinden ile, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve onlara özel kampanyalar düzenleyebiliyorlar” dedi.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji hizmet şirketi Digital Exchange, Türkiye ekonomisinde büyümeye devam eden firmalar potansiyel müşterilerine ulaştıran yepyeni bir dijital pazarlama platformunu pazara sundu. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ve tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen dijital platform TheADX, mağazalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tüm AVM’lere satış hacimlerini artıran alternatif bir pazarlama mecrası sunuyor.

Moderatörlüğünü de imarpanosu.com Kurucusu Gazeteci Emre Kulcanay yaptığı panelin son bölümü soru cevap şeklinde geçerken Erguvan İnşaat Yöneticisi Emre Maraşlı da sektördeki son gelişmeleri ve başarı hikayelerini anlattı.