EMITT’de Alanya rüzgarı

DOĞU Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde 23. kez kapılarını açtı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan fuarda Alanya tanıtımı yapıldı. 63 metrekarelik özel hazırlanmış stant ile 3 numaralı salonda B220 numaralı stantta yapılan Alanya tanıtımı ve etkinlikleri ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, tanıtım çalışmalarına birebir olarak katıldı. Alanya’ya özel ilgi gösteren Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ise Alanya’nın her platformda özveriyle çalıştığını söyledi. Anadolu Jet Genel Müdürü Şamil Karakaş ile Alanya standında yapılan görüşmede uçuş saatleri hakkında Alanya’nın hassasiyeti iletildi.

'ALANYA'DA HERKES TURİZMDEN EKMEK YİYOR'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’ne canlı telefon bağlantısı yaparak fuarın ilk günü ile ilgili “Alanya’mıza selam olsun. Dünyadaki ilk 4 turizm fuarından biri. Son derece geniş bir kapsamla gerçekleşen bu fuar turizmin ‘beyni’ diyebiliriz. Dünyanın kalbi burada atıyor. Kentimize ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Farklı destinasyonlardan gelen insanların bir araya geldiği fuarın ilk günü çok renkliydi. Bu fuarın Alanya için turistik, sosyal ve kültürel açıdan ne anlam ifade ettiğini biliyor ve 23 yıldır bu fuarda yerimizi alıyoruz. Çünkü Alanya'da herkes turizmden direkt veya dolaylı bir şekilde ekmek yiyor. Bu yüzden Alanya'daki huzur, refah ve konforun oluşması için ekonomide de üst seviyelere çıkmak gerekiyor. 2019 yılında dünya genelinden gelen talep son derece yüksek. Olağanüstü bir durum, bir olumsuzluk olmadığı sürece 2019’da çok güzel bir turizm sezonu geçireceğiz” şeklinde konuştu.

‘106 ÜLKEDEN KATILIMCI OLDU’

Fuar hakkında görüşlerini bildiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu sene 23’üncüsü yapılan fuarda her yıl olduğu gibi yine yerimizi aldık. EMITT’in Türkiye özelinde ve dünya genelinde çok önemli bir yeri var. Doğu, batı, kuzey ve güney tüm noktaları birleştiren ülkemizin fuar anlamında da birleştirici güç olması söz konusu. Bu anlamda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı pazarlardan temsilcilerin bulunduğu fuarda Alanya olarak yer almak çok önemli. Geçtiğimiz yıl 106 ülkeden binin üzerinde katılımcının olduğu, 55 binden fazla misafirin ziyaret ettiği bu fuar için 60 bin kişi hedefleniyor. Yine binin üzerinde kurumsal katılım söz konusu. Alanya’mız için özellikle iç pazar son derece önemli. İç pazarın bizim için olmazsa olmaz bir tarafı olduğunu biliyoruz. İç pazar operatörlerimiz de buradalar. Onlarla da görüşmeler yaptık. Otelcilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde iç pazara yer ayırmaya devam edeceğiz. Yurt içinde yaşayan vatandaşların bölgemize gelmeleri için de çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

‘TALEP ÇOK YOĞUN, BU ŞIMARTMAMALI’

Alanya dostu, duayen turizmci ve TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner de fuarda yerini aldı. Baraner, Dim TV Ana Haber Bülteni’ne canlı telefon bağlantısı yaparak fuara ve 2019 turizmine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Baraner, 2019’da talebin çok yoğun olduğunu ifade ederken Alanya’da bu yoğunluğun şımartmaması gerektiğine yönelik bazı uyarılarda bulunarak, “Allah nazarlardan korusun, satışlarımız son derece olumlu gidiyor. Talep çok yoğun. Tabi bu yoğun talep bizi şımartmamalı. Misafirlerimizi mutlu edecek hizmeti ve servisi vermek durumundayız. Şu an pazar olarak sıkıntılı hiçbir nokta gözükmüyor. Belki teknik sorunlar olabilir. Mesela Gazipaşa’da iniş kalkışlarda teknik, zamansal problemler olabilir. Veyahut Alanya’da doluluklardan ötürü bazı zorluklar gerginlikler yaşanabilir. Kamu yönetimini üstlenen bütün ilgili arkadaşları bu anlamda uyarmış olalım. Daha popüler olmamız lazım. 2019'da performans gösterirsek muhakkak bu 5-6 yıl içerisinde hem yatırımlarda hem de kentsel dönüşüm projelerinde kendisini gösterecektir. Kentsel dönüşüm projelerinde diyorum, çünkü artık bakanlığımız bir karar aldı. Otel yatırımlarından daha çok otel dışında turiste para harcatan yatırımlara bir dönüş var. Bakın burada Dim TV aracılığıyla bir mesaj da vermek istiyorum. Bundan sonra turistler Alanya'nın zenginliklerini sokakta, caddelerde, sahilde, dağ eteklerinde, ovalarda, yaylalarda görecek. Para harcatacak bir ekonomiye dönüşecek. Bu anlamda Alanya dünyanın en şanslı kentlerinden biri. Alanya gerçek bir destinasyon. Turisti bu kadar iç içe yaşatan başka bir kent yok. Bu anlamda emlak satışlarında da yeni projeler oluşturulması şart. Alanya’nın gelecek yıllarını garanti altına alacak akıllı, vizyoner adımları atmamız lazım. Alanya’da yok yok. Alanya’nın tek derdi verimli olmak” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 20:23