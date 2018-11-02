Emişbeleni’nde su sevinci

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT ekipleri, Emişbeleni Mahallesi’ne 500 tonluk içme suyu deposu yapıyor.

Kaba inşaatı tamamlanan su deposunun fayans ve sıva gibi ince işçilikleri kaldı. Bunların da tamamlanmasıyla içme suyu ana boru hattından bağlantı yapılarak depoya hizmete alınacak. Bu çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Daha önce belde olan Emişbeleni’nde içme suyu 100 tonluk küçük bir depodan dağıtılıyordu. En ufak arıza ya da elektrik kesintisinde mahalle sakinleri saatlerce içme suyundan mahrum kalıyordu. Emişbeleni’ndeki depo kapasitesinin 5 kat artırılmasıyla artık mahallede içme suyu sorunu yaşanmayacak. Mahalle muhtarı Nuri Arslan, “Birkaç ay sonra yeni depodan su içmeye başlayacağız. Mahallemizin çok önemli bir sorununu çözen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.