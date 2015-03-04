Emirgan'a rekor teklif

ALIŞVERİŞ merkezi ve gökdelen yapılacağı iddiaları ile tartışma yaratan Emirgan Korusu’na komşu arazinin ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl Özelleştirme İdaresi’nden araziyi 1 milyar 5 milyon 522 bin liraya satın alan Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ihalede arsaya en yüksek teklif 1 milyar 224 milyon lira ile Akayteks Tekstil ve UCC ortaklığından geldi. Arazi ve proje için Emlak Konut GYO’ya en yüksek teklifi ise 3 milyar lira ile Tahincioğlu Gayrimenkul verdi. Arsaya ihalenin ilk oturumunda 8 talip çıktı. Emlak Konut’un ihaleye çıktığı 158 bin 497 metrekarelik arsanın üzerinde turizm tesisi yapılabilecek. İhaleyi kazanan firma arsa üzerinde 108 bin 700 metrekare inşaat yapma hakkı elde edecek.

KATAR SÜRPRİZİ