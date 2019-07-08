‘Emine teyzenin yüzü artık gülüyor’

EMİNE Çekiç’in kendisini ziyaret ederek, evinin önündeki yolda yapılan çalışmalar için teşekkür ettiğini söyleyen Muhtar Şanlı, “Emine teyzemiz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, müdürlerimize, çavuşlarımıza ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Artık onun da yüzü gülüyor” dedi. Çok yaşlı olduğu için hareket kabiliyetinin giderek zayıfladığını söyleyen ve evine giriş çıkış yapmakta zorlandığını belirten Emine Çekiç ise talebini hemen yerine getiren Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

