Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

EMİNE Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, Bahçe Müdürü Adil Güner ve diğer yetkililer sunum yaptı.Bahçe Müdürü Adil Güner, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen Resimli Türkiye Florası Projesi hakkında bilgi verdi.

İlk kez Türkçe olacak her bir bitkinin bilimsel olarak resmedildiği 30 ciltlik projenin şu ana kadar ilk iki cildinin yayımlandığı ve 15 cilt için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.Ayrıca, botanik bahçede devam eden eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları hakkında uzmanların sunum yaptığı ziyarette Emine Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş bitki müzesi herbaryumu ve kütüphaneyi de ziyaret etti.



Ziyarette, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin bitki florasının çocuklara tanıtımının çok önemli olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulmasının gerekliliğine dikkati çekti.



Dünyada botanik bahçelerinin yüzyıldan fazla geçmişleri olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin de gelecek nesillere aktarılacak botanik bahçesi olmasını ümit ettiğini belirtti.

Bilgilendirme sonrası Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaklaşık 50 hektar yüzölçümüne sahip ve 8 ayrı adadan oluşan bahçeyi gezerek, incelemelerde bulundu.



Ziyaret sırasında, Kaya bahçesi, Karadeniz Bahçesi, Nilüfer koleksiyonu, Kumul Koruma Alanı, Meyve Koleksiyonu, Keşif Bahçesi, Bambu Labirenti, Mesire Adası, Kaya Çatlağı Bahçeleri, Kaktüs Limonluğu, Kurak-Çorak Bahçe, Meşe Adası, Odunsu Bitkiler Koleksiyonu, İstanbul Bitkileri Koleksiyonu, Faydalı Bitkiler ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitliği Anıtları gezildi.



OTOYOL KAVŞAĞINDA KURULMUŞ İLK VE TEK BOTANİK BAHÇE



1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, dünyada otoyol kavşağında kurulmuş ilk ve tek botanik bahçe olma özelliğini taşıyor.2002 yılından bu yana halkın ziyaretine ücretsiz açık olan Botanik Bahçe'de, Türkiye ve dünyadan farklı canlı bitki koleksiyonları sergileniyor.

Üzerine bilimsel araştırmalar yapılan koleksiyonlarda, nesli tehdit altında olan bitkiler için de koruma çalışmaları yürütülüyor.



Yılda yaklaşık 258 bin ziyaretçiye kapılarını açan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'de öğrenciler için de yıl içinde rehber eşliğinde ücretsiz turlar ve eğitimler veriliyor.



Sıfır Atık uygulamaları kapsamında bahçede tek kullanımlık plastik pet şişe, bardak, tabak, çatal kullanılmazken, kompost gübre üretimi sayesinde bahçenin 4 yıldır kendi gübre ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca yağmur suyu depolama alanları ve güneş enerjisi panelleriyle de bahçe, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.

