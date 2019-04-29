Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
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EMİNE Erdoğan, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin  kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, Bahçe Müdürü Adil Güner ve diğer yetkililer sunum  yaptı.Bahçe Müdürü Adil Güner, Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen  Resimli Türkiye Florası Projesi hakkında bilgi verdi.
İlk kez Türkçe olacak her bir bitkinin bilimsel olarak resmedildiği 30  ciltlik projenin şu ana kadar ilk iki cildinin yayımlandığı ve 15 cilt için de  çalışmaların sürdüğü bildirildi.Ayrıca, botanik bahçede devam eden eğitim çalışmaları, bilimsel  araştırmalar ve sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları hakkında uzmanların sunum  yaptığı ziyarette Emine Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş  bitki müzesi herbaryumu ve kütüphaneyi de ziyaret etti.

 
Ziyarette, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin bitki florasının  çocuklara tanıtımının çok önemli olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bahçede yapılan  eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulmasının gerekliliğine dikkati çekti. 

 
Dünyada botanik bahçelerinin yüzyıldan fazla geçmişleri olduğunu  hatırlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin de gelecek nesillere aktarılacak botanik  bahçesi olmasını ümit ettiğini belirtti.
Bilgilendirme sonrası Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaklaşık  50 hektar yüzölçümüne sahip ve 8 ayrı adadan oluşan bahçeyi gezerek,  incelemelerde bulundu.
 

Ziyaret sırasında, Kaya bahçesi, Karadeniz Bahçesi, Nilüfer  koleksiyonu, Kumul Koruma Alanı, Meyve Koleksiyonu, Keşif Bahçesi, Bambu  Labirenti, Mesire Adası, Kaya Çatlağı Bahçeleri, Kaktüs Limonluğu, Kurak-Çorak  Bahçe, Meşe Adası, Odunsu Bitkiler Koleksiyonu, İstanbul Bitkileri Koleksiyonu,  Faydalı Bitkiler ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitliği Anıtları gezildi.
 
OTOYOL KAVŞAĞINDA KURULMUŞ İLK VE TEK BOTANİK BAHÇE
 
1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına  kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, dünyada otoyol kavşağında kurulmuş ilk  ve tek botanik bahçe olma özelliğini taşıyor.2002 yılından bu yana halkın ziyaretine ücretsiz açık olan Botanik  Bahçe'de, Türkiye ve dünyadan farklı canlı bitki koleksiyonları sergileniyor.
Üzerine bilimsel araştırmalar yapılan koleksiyonlarda, nesli tehdit  altında olan bitkiler için de koruma çalışmaları yürütülüyor.
 

Yılda yaklaşık 258 bin ziyaretçiye kapılarını açan Nezahat Gökyiğit  Botanik Bahçesi'de öğrenciler için de yıl içinde rehber eşliğinde ücretsiz turlar  ve eğitimler veriliyor.
 

Sıfır Atık uygulamaları kapsamında bahçede tek kullanımlık plastik pet  şişe, bardak, tabak, çatal kullanılmazken, kompost gübre üretimi sayesinde  bahçenin 4 yıldır kendi gübre ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca yağmur suyu depolama  alanları ve güneş enerjisi panelleriyle de bahçe, sürdürülebilir enerji  kaynaklarını kullanıyor.
 

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