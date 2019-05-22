Emekli yarbay denizde boğuldu

TEKİRDAĞ'DA her gün düzenli olarak spor yaparak deniz giren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören, saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Beyazköy mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nin dalgıç ekibi, Ören'i baygın halde kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan Ören, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atakan Ören doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

