Emekli polisler buluşacak

KAMU Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği (KYÇ POLEMDER) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan, Emniyet Sen Genel Başkanı, Emekli Polis Memuru Faruk Sezer yarın saat 14.00’te Alanya’da emekli meslektaşları ile buluşacak. Buluşmada Sezer, çalışan ve emekli emniyet hizmetleri mensuplarının özlük haklarının düzeltilmesi ile ilgili projelerini açıklayacak. Toplantıya KYÇ POLEMDER Antalya Şube Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Emniyet Sen Denetleme Kurul Üyesi, Eski Emniyet Sen Antalya il Temsilcisi Murat Öz de katılacak.