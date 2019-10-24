Emekli polis iki kardeşe kurşun yağdırdı!
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Ş.A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
GÜNCEL 24.10.2019, 00:12
EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Ş.A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ş.A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere yaklaşık 15 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mesut Arıkan ise Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, Ş.A'yı gözaltına aldı.
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