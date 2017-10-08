Emekli adam, tramvayda kaybolan bin 200 dolarına kavuştu

CUMA günü öğle saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tramvaya binen emekli Halil Çelik, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark etti. Tramvayda cüzdanı bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, daha sonra cüzdanı yakınlarda bulunan bir AVM’nin güvenlik görevlisine teslim etti. Güvenlik görevlisi ve kadın daha sonra polisi arayarak bilgi verdi. Olay yerine giden ekipler cüzdanı alarak, sahibi ile iletişime geçmeye çalıştılar. Polis ekipleri, cüzdanın içerisindeki kartlardan Halil Çelik’e ulaştı. AVM’nin yakınında kafede bir araya gelen polis ekipleri ve cüzdanını kaybeden emekli Halil Çelik, tutanağın ardından cüzdanını ve içerisinde yer alan bin 200 dolarını polisten teslim aldı.

Bir tanıdığından aldığı borç parayı geri vermek için döviz bürosuna gittiğini ve parayı dolara çevirdiğini dile getiren Halil Çelik, “Birinden para almıştım. Döviz bürosuna giderek onu dövize çevirdim. Emaneti yerine teslim etmek için giderken, tramvaya bindim. Tramvayda arka cebimden düşmüş ve bir bayan da bulmuş. Tahmin ediyorum birileri almaya çalıştı ancak beceremedi, cebimin düğmesi açılmış çünkü. Sonra da yere düşmüş. Allah razı olsun. Bu kadar duyarlı bir hanımefendi bulup teslim etmiş. Herkesin yapması gerekir” dedi.