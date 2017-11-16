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Elon Musk’ın tellağı Ali Güvenç'e dünyadan randevu yağıyor

Ünlü işadamı Elon Musk’a Türkiye ziyareti sırasında yaptığı kese ile ünlü olan tellak Ali Güvenç’e telefon yağıyor. Arayanlar, “Keşke Mars’tan arazi isteseydin” diyor

Elon Musk’ın tellağı Ali Güvenç'e dünyadan randevu yağıyor

Ünlü işadamı Elon Musk’a Türkiye ziyareti sırasında yaptığı kese ile ünlü olan tellak Ali Güvenç’e telefon yağıyor. Arayanlar, “Keşke Mars’tan arazi isteseydin” diyor

16 Kasım 2017 Perşembe 09:40
Elon Musk’ın tellağı Ali Güvenç'e dünyadan randevu yağıyor
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TESLA'NIN sahibi Elon Musk’ı Ankara Şengül Hamamı’nda keseleyen ve HABERTÜRK’ün sayfalarına taşıdığı tellak Ali Güvenç, dünyada popüler oldu. 41 yıllık tellak Güvenç’i, haberin çıkmasının ardından yurtdışından çok sayıda kişi aradı, müşteri sayısı da arttı. Belçika’dan arayan bir Türk vatandaşı, Güvenç’i, kaybettiği yakın arkadaşına çok benzettiğini söyledi ve yılbaşında kese için gün aldı. Hamama gelen vatandaşlar da Ali Güvenç ile hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre bu ilgiden memnun olan Güvenç, “41. yılımızda biz de biraz ünlü olduk. Arayan soran çok fazla. Benimle fotoğraf çektiriyorlar, garibime gidiyor. ‘Niye araba istedin, Mars’tan arazi isteseydin’ diye dalga geçenler var. Ama sağlık olsun benim tek üzüntüm Elon Musk ile bir fotoğraf çektiremedim. Bir hatıram kalmadı. İnşallah diğer gelişine artık...” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk’Li GüvençTELLAK
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