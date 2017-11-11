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Elon Musk'ı terleten telllak, kese atarken araba istedi

Dünyaca ünlü iş adamı Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Türkiye'deki yorgunluğunu hamama giderek attı. Hamamın tellağı, "Maşallah boyu uzundu, onu köpük içinde kaybettim. Bir de araba istedim" dedi

Elon Musk'ı terleten telllak, kese atarken araba istedi

Dünyaca ünlü iş adamı Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Türkiye'deki yorgunluğunu hamama giderek attı. Hamamın tellağı, "Maşallah boyu uzundu, onu köpük içinde kaybettim. Bir de araba istedim" dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:26
Elon Musk'ı terleten telllak, kese atarken araba istedi
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TESLA'NIN sahibi  Elon Musk, Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından soluğu  Ankara'nın tarihi Şengül Hamamı'nda aldı. 41 yıllık keseci  Ali Güvenç'in ellerine kendini teslim eden Musk, ilk kez geldiği hamamdan mutlu ayrılırken 40 TL de bahşiş verdi

YORGUNLUĞU HAMAMDA ATTI

Dünyaca ünlü iş adamı,  Tesla Motor'un CEO'su  Elon Musk,  Türkiye ziyareti sırasında yaptığı  Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Musk, yoğun ziyaretlerinin ardından yorgunluğunu  Ankara'nın tarihi Şengül Hamamı'na giderek attı.


ÖNCE KORUMALAR KONTROL ETTİ

Gazete  Habertürk'ten  Arif Doğan'ın haberine göre ünlü iş adamından önce korumaları gelerek hamamı kontrol etti. Cumhurbaşkanlığı korumalarının da eşlik ettiği ekip, "güvenli" notunu verdikten sonra Musk, arkadaşı ile birlikte hamama geldi.

"MAŞALLAH BOYU UZUNDU, GÖBEK TAŞINI NEREDEYSE KAPMADI"

Hamama gelir gelmez kendisi için ayrılan odada peştamalini giyen Musk, önce saunada terledi. 41 yıllık keseci  Ali Güvenç, Musk'ı karşıladığını belirterek, "Kendisini önce saunaya davet ettim. Bu arada Türkçe adımı sordu. Yanıtladım. Kendi adını da söyledi. İlk kez geldiğini hissettim çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu. Ardından buhar banyosuna götürdüm. Burada kafayı sokunca gelen aşırı sıcaktan rahatsız oldu, giremedi. Göbek taşına aldım hemen. Maşallah boyu çok uzundu. Taşın tümünü neredeyse kapladı" dedi.

"ONU KÖPÜĞÜN İÇİNDE KAYBETTİM"

Yaklaşık 1.5 saat Musk'ın hamamda kaldığını anlatan Güvenç, "Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Koruma Nick, yanı başındaydı. 'Bak' dedim 'Senin boss (patron) kayboldu'. Biraz da masaj yaptım. Ama sert yapmadım masajı. Bitince çok mutlu oldu. Türkçe teşekkür etti. Yine geleceğini söyledi. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. Ünlü bir misafirimizi hamamızdan mutlu göndermek bizi de memnun etti. Alıştı, hamamdan vazgeçemez artık" diye konuştu.

40 LİRA BAHŞİŞ VERDİ

Elon Musk, Şengül Hamamı'na korumaları ve kadın genel müdürü ile gitti. Genel müdürü de kadınlar bölümünde hamama girdi. İşletme sahibi Celalettin Aslan, "Tüm ısrarlarımıza rağmen para vermeden gitmediler. Kadın erkek toplam 157 TL tuttu" dedi. Musk'un korumasının bahşiş olarak 40 TL bıraktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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