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Elleri tetikte yeni yıla girdiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan polisler, yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor

Elleri tetikte yeni yıla girdiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan polisler, yılbaşında da elleri tetikte nöbet tutuyor

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:39
Elleri tetikte yeni yıla girdiler
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IRAK sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde  terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görevlerinin  başından ayrılmıyor.

Bin 400 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne  bağlı çevik kuvvet polisleri, 2018'e elleri tetikte girdi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polisler, ailelerinin ve  vatandaşların yeni yılını kutladı.

Üs bölgesinde görevli polis memurları, 2017 yılını acı ve sevinçle  geride bıraktıklarını belirterek, 2018'in herkese daha çok sevinç ve umut  getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yıla görevleri başında girdiklerini söyleyen polisler, "Bin 400  rakımdaki Bayrak Tepe'de nöbet tutuyoruz. Yeni yılımız tüm milletimize ve Türk  İslam alemine kutlu olsun. Yeni yıl barış, huzur, mutluluk getirsin." diye  konuştu.

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