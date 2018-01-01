Elleri tetikte yeni yıla girdiler

IRAK sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görevlerinin başından ayrılmıyor.
Bin 400 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet polisleri, 2018'e elleri tetikte girdi.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polisler, ailelerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.
Üs bölgesinde görevli polis memurları, 2017 yılını acı ve sevinçle geride bıraktıklarını belirterek, 2018'in herkese daha çok sevinç ve umut getirmesi temennisinde bulundu.
Yeni yıla görevleri başında girdiklerini söyleyen polisler, "Bin 400 rakımdaki Bayrak Tepe'de nöbet tutuyoruz. Yeni yılımız tüm milletimize ve Türk İslam alemine kutlu olsun. Yeni yıl barış, huzur, mutluluk getirsin." diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.