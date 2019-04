'Elimi taşın altına koyacağım'

Ceren ŞAHİN

ÜLKE genelinde yaşanan istismar vakalarının ve katliamların giderek artış göstermesi tedirginlik yaratıyor. Alanya’da ise son 5 gün içerisinde, 3 istismar vakası basına yansıdı. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Didem Dim Özaltın, toplumsal mücadelenin kazandıracağına dikkat çekerek, “Ülke genelinde kadına ve çocuğa yönelik vakaların giderek artış gösterdiğini görüyoruz. Alanya’da da yaşanan vakaları ve süreci takip ediyoruz. Konuya ilişkin önümüzdeki dönemde Alanya’nın dinamikleriyle birlikte ortak çalışmalarımız olacak” dedi.

‘BENİM KAPIM HER DAİM AÇIK’

Didem Dim Özaltın, bir meclis üyesi olarak kapısının her daim açık olduğunu vurgularken, Ankara’da yaşanan hayvan katliamlarına da değindi. Dim, “Ülke genelinde kadına ve çocuğa yönelik vakaların giderek artış gösterdiğini görüyoruz. Alanya’da da yaşanan vakaları ve süreci takip ediyoruz. Toplumsal bir ayıp ve ciddi bir problem. Toplumda öteki sayılan kadınlara, çocuklara ve dahi hayvanlara karşı uygulanan her türlü şiddetin, tacizin, tecavüzün ve istismarın elbette ki karşısındayız. Hayvanları da özellikle eklemek istedim. Zira önceki gün Ankara’da yaşanan hayvan katliamını da üzülerek takip ettik, izledik. Ha keza, Alanya’da yaşanan istismar vakalarında alınan kararları da görüyoruz. Az evvel de bahsettiğim gibi toplumda ötekileştirilen tüm varlıklara yönelik gerçekleşen bu tip vakaların son bulması adına mücadelemiz devam edecek. Bizler biliyoruz ki, toplumsal mücadele kazandırır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması en temek isteğimiz. Bunun dışında ben ne yapabilirim? Mağdurların en büyük sorunlarından biri de var olan baskı ortamı içerisinde kendilerini ifade edememeleri. Çekinmeleri veya bir şekilde korkmaları. Bilsinler ki yalnız değiller. Benim bir meclis üyesi olarak her daim kapım açık” şeklinde konuştu.

‘TOPLUMSAL MÜCADELE KAZANDIRIR’

Kadınların hayatın her alanında var olabilmeleri adına Alanya’nın yerel dinamikleriyle birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Özaltın “Hayatın her alanında ve girdiğimiz her ortamda erkek egemenliğini hissediyor ve bizzat yaşıyoruz. Karar mekanizmalarının içerisinde yeterince yer bulamıyoruz. Siyaset sahnelerine bakacak olursak sayısal olarak gerçekten azınlıktayız. Dolayısıyla kadınların hayatın her alanında var olmak adına talep ettiği haklarını alabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız. Bunu yalnızca kendim için değil, benimle birlikte Millet İttifakı listesinde yer alan diğer meclis üyesi adayı kadın arkadaşlarım için de söyleyebilirim. Bu toplumsal bir mücadele. Partili veya değil, erkek veya kadın fark etmeksizin, Alanya’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışmalarımız olacak. Mevcut kadın dernekleriyle görüşerek yerel ölçekte adımlar atacağız. Eğitimin ne kadar önemi olduğunu biliyoruz. Eğitim programları düzenleyeceğiz. Yanı sıra Alanya Belediye Meclisi’nde hem genç nüfusu, hem de kadınları temsil ediyorum. Bu anlamda gençlerin sorunları için de her daim elimi taşın altına koyacağımın sözünü veriyorum” dedi.