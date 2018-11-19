Elikesikliler isyan etti! İnsan canı bu kadar ucuz mu?

-Ceren ŞAHİN

ELİKESİK yol ayrımı ölüme davetiye çıkarmaya devam ediyor. Gerek yeni Yat Limanı Kavşağı, gerekse de Elikesik Mahallesi yol ayrımında yaşanan sıkıntılar daha evvel de Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına yansımış ve yaşanan ölümlü kazaların son bulması adına Dim TV (dimtv.tv) halkın sesi olmuştu. Yat Limanı Kavşağı’nda Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte herkes ufak bir nefes almış olsa da, Elikesik yol ayrımında hala herhangi bir çözüm üretilmiş değil. Konuya ilişkin Elikesik yaşayanlarının boynu bükük.

‘YETKİLİLER GELDİ, GÖRDÜ. LAKİN ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ’

Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri bugün bölgede yaşanan sorunları tekrar ekranlara taşıdı ve ‘İnsan canı bu kadar ucuz mu’ diyen mahalle muhtarı Yusuf Boz’a mikrofonlarını uzattı.

Muhtar Boz “Öncelikle burada uygulanan sinyalizasyon sisteminin yerinin yanlış olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yol ayrımının, kavşağın başına konumlandırılması gereken trafik ışığı sonuna konumlandırılmış durumda. Bu da arabaların durmalarını zorlaştırıyor. Yanı sıra arabalar durduğunda trafiğin kilitlenme noktasına gelmesine sebep oluyor. Sinyalizasyon sıkıntısı bir yana yaya geçidinin var olduğu alanda ulaştığınız yer ayrıca tehlike arz ediyor. Refüjde yürüyüş yolu yok. Yaya geçidinden geçip de karşılaştığınız şey bir hendek. Özellikle akşam saatlerinde ciddi tehlikeler yaratan refüjlerde düzenleme yapılmasını daha evvel de çok kez talep ettik. Karşıya ulaştığınız yerde bir bariyer söz konusu, yine bir geçiş yok. Trafiğin son derece hızlı ve tehlikeli olduğu D-400 Karayolu üzerinde öylece kalakalıyorsunuz. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Vatandaşlarımız, çocuklarımız otobüsten orta refüjde indiriliyor. Karşıdan karşıya geçmek adına canlarını resmen tehlikeye atıyorlar. İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Dim TV (dimtv.tv) ailesine, sizlere de gerçekten teşekkür ediyorum. Taleplerimizi dile getiriyorsunuz. Çıkan haberlerin üzerine yetkililer geldiler, baktılar. Kendileri de gördüler. Lakin gelin görün ki, sonuç yok. Çözüm üretilmedi. Bir kez daha yetkililere sesleniyorum. Canlar gitmesin, ocaklara ateş düşmesin. Turizm cenneti Alanya’nın girişinde yaşanan bu rezalete bir son verilsin” şeklinde konuştu.