Elif Bahar’ı balon balığı mı ısırdı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 3 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Gazipaşa ile Anamur sınırında bulunan Kaledran Mevkii’nde denize giren Elif Bahar Dev adlı 4 yaşındaki kız çocuğunun sol elini balık ısırdı. Isırmaya bağlı olarak sol el, yüzük parmağında kopma meydana gelen küçük kız, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Bahar Dev, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan bu olay, ‘Yine mi balon balığı?’ sorusunu akıllara getirdi.