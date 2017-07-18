Elif Akçit için Dinslaken’de tören yapılacak

ELİF Akçit için önce Dinslaken kentindeki DİTİB Selimiye Camisi’nde saat 11.00’de cenaze namazı kılınacak. İki çocuk annesi Akçit’in cenazesi daha sonra Waldfriedhof mezarlığında defnedilecek. Geçirdiği beyin kanaması sonucu beş ay hastanede yaşam mücadelesi veren Elif Akçit , geçen hafta sonu ölmüştü. CHP NRW Birliği’nin en aktif üyelerinden olan 49 yaşındaki Elif Akçit’in ölümü CHP camiasında derin üzüntü yarattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.