'Eleştiri dozajı ayarlanmalı'

Her salı Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim TV Spor'un yorumcusu Uğur Veysel Okşar, maça göre yorum yaparak ağır eleştirilerde bulunan taraftarlara çağrıda bulunarak "Her mağlubiyette ağır eleştiriler yapan bir kesim var. Bu kişiler bu tutumdan derhal vazgeçmeli" dedi

'Eleştiri dozajı ayarlanmalı'
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DİM TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümünde yine izlenme rekorları kırdı. Salı akşamları ekranlara gelen, Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Yeni Alanya yazarlarından Uğur Veysel Okşar'ın yorumları ile renk kattığı programın önceki akşamki bölümünde, deplasmanda kaybedilen Akhisarspor maçı, Kestelspor'un şampiyonluğa koşuşu, Süper Amatör'deki temsilcilerimiz Payallarspor ve Mahmutlarspor'un durumu, Konaklıspor'un play-off mücadelesi ve 10 Mart Pazar günü oynanacak olan Erzurumspor maçı konuşuldu. Kestelspor'un şampiyon olmaması için bir neden kalmadığını söyleyen Okşar, "Kınıkspor deplasmanında olmasa bile bir sonraki hafta oynayacak olan Erdem Gençlikspor maçında şampiyonluklarını ilan edeceklerdir" dedi. 

'AMAÇLARI ZARAR VERMEK'

Uğur Veysel Okşar, programda yaptığı açıklamalarla taraftarlara çağrıda bulundu. Aytemiz Alanyaspor'un ligde iyi bir konumda olduğunun ve 3 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğinin altını çizen Okşar, alınan her mağlubiyette bazı taraftarların acımasızca takımı eleştirdiklerini ve takıma zarar verdiklerini söyledi. Alanyaspor'un şu anki konumuna yine kendisinin geldiğini unutmamak gerektiğini ifade eden Okşar, "O kadar ağır eleştiriler yapan bir grup var ki, amaçları eleştiri yapmak değil, takıma zarar vermek. Bu tutumlarından derhal vazgeçmeleri gerekir. Takımımıza sonsuz destek vererek daha iyi yerlere gelmeliyiz" dedi. 

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