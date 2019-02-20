Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Zorlu Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, damga süresi dolan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvuru süresinin 28 Şubat'ta sona ereceğini bildirdi

Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı
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DENİZ, yaptığı yazılı açıklamada, geçerli süre zarfında muayenesi  yapılmayan sayaçlar için idari para cezası uygulanacağını belirtti. Zorlu Kalibrasyon Merkezi'nde belirlenen standartlar doğrultusunda  sayaç kalibrasyonu yapıldığını ve merkezin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:
"Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10  yılda bir yaptırılması, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği gereğince  zorunludur. Sayaç üzerinde bulunan mühürde sayacın damgalandığı yılın son iki  rakamı bulunur. Bu yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik  muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde  hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak  sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır.  Başvurularda 28 Şubat son gün. 10 yıllık süresi dolan sayaçlara sahip kurumlar,  mutlaka gerekli muayeneyi yaptırmalı. Özellikle dağıtım şirketleri ve organize  sanayi bölgeleri müracaatlarını tamamlamalı."
Damga süresi dolan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik  muayene başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılacak.

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