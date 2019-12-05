El sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti

ÜLKENİN kuzeybatısında yer alan Cibitoke şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti ve birçok yapıda da maddi hasar oluştu.

Toprak kaymasının bölgede 3 farklı noktada meydana geldiği; kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.