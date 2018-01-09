El sanatlarına yoğun ilgi

- Toygar DİM

ALANYA Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan El Sanatları Atölyelerinde geleneksel el sanatları ve farklı beceri alanlarındaki kurslara 17 dalda, yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediliyor. Kurslarda, katılımcıların el becerilerinin geliştirilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Alanya merkezde Hanımeller 1, Hanımeller 2 (Toplum Merkezi) ve İpekeller Atölyesi’nde düzenlenen kurs ve atölye çalışmalarına, çevre mahalleler Cikcilli, Çıplaklı, Kestel, Mahmutlar, Avsallar da eklenerek devam ediliyor. El sanatları ve beceri kurslarını çevre mahallelerin tamamında yaygınlaştırmayı planlayan Alanya Belediyesi, Okurcalar Mahallesi’ne yeni bir el sanatları atölyesi kurdu. 21 kursiyerle ilk çalışmalarına başlayan yeni atölyede Elde Çin İğnesi eğitimleri veriliyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde merkez ve çevre mahallelerdeki sekiz atölyede sürdürülen el sanatları atölye çalışmaları ve dil kurslarına, 26 ayrı sınıfta toplam 702 kursiyerle devam ediliyor.